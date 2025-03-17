شكرا لقرائتكم خبر عن تاتيانا بوكان محترفة الأهلى تخطف الأنظار فى نصف نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

خطفت البرازيلية تاتيانا بوكان، محترفة النادى الأهلى فى صفوف سيدات الكرة الطائرة، الأنظار فى مباراة رجال الأهلى أمام الزمالك مساء أمس، الأحد، والتى شهدت فوز الفريق الأحمر على الأبيض بنتيجة 3-1، فى إطار بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتحرص دائما بوكان على مؤازرة فريق الرجال فى النهائيات، خاصة أنها فى حالة من الانتصار والنشوة عقب الفوز بلقب الدورى على حساب الزمالك ومن قبلها لقب السوبر المحلى.



بوكان



بوكان تتفاعل مع الفريق من المدرجات



بوكان ولحظة سعادة بفوز الأهلي

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز، بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع على حساب الطلائع.

واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التتويج مؤخرا بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.