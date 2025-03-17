شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد 5 لاعبين لتدريب الزمالك.. واستشفاء الأساسيين أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب النادي، تصعيد كل من أيمن أمير عبد العزيز مهاجم فريق مواليد 2006، وعمر ياسر وحسام عاشور التقي ثنائي وسط فريق مواليد 2007، بجانب مؤمن وائل ومحمد عبد الفتاح حارسي مرمى فريق مواليد 2007، استعداداً لمباراة الجونة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

يأتي ذلك لتعويضات غياب اللاعبين الدوليين عن الفريق، بعدم شهد مران اليوم غياب كل من محمد عواد وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد مصطفى "زيزو" للتواجد في معسكر منتخب مصر استعداداً لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، بجانب غياب التونسي سيف الجزيري للانضمام لمعسكر منتخب بلاده، ومحمد السيد لاعب الوسط لتواجده في صفوف منتخب الشباب الذي يستعد لخوض دورة ودية في قطر.

فيما أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة سموحة الأخيرة في دور الثمانية لكأس مصر، تدريبات استشفائية، وفضل الجهاز الفني خوض المجموعة الأساسية تدريبات استشفائية وتأهيلية، دون المشاركة في باقي فقرات المران خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل اللقاء المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.