شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يقرب حسام أشرف من المشاركة فى مباريات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

اقترب حسام أشرف، لاعب فريق الزمالك ، من المشاركة مع فريقه خلال المباريات الفترة القادمة، لتعويض غياب التونسى سيف الجزيرى لاعب الفريق، والموجود حالياً مع منتخب بلاده، استعداداً لخوض مباراتي ليبيريا ومالاوي فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويلتقي المنتخب التونسي مع ليبيريا على ملعب الأخير يوم 19 مارس الجاري، على أن يستضيف نظيره مالاوي يوم 24 من نفس الشهر في تونس.

ومن المقرر أن يعتمد البرتغالى جوزيه بيسيرو على ناصر منسي حال عودته للمشاركة مع الفريق في ظل الإصابة التي عانى منها خلال الأيام الماضية، أو حسام أشرف لتعويض غياب الجزيرى، خاصة أن المدير الفني اعتمد على حسام أشرف المباراة الماضية أمام سموحة فى ربع نهائي كأس مصر، عند خروج الجزيرى.

وكان بيسيرو أكد بعد مباراة سموحة أن حسام أشرف يحتاج للعمل بشكل أكثر في التدريبات، وشارك كبديل في مباراتي إنبي ومودرن سبورت، وقال :" لدينا سيف الجزيري وناصر منسي، بالإضافة إلى حسام أشرف، وهناك مهاجم يشارك والأخر يجلس على مقاعد البدلاء، وعلى اللاعب أن يستغل الفرصة عندما يشارك في المباريات".