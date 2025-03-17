شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نصف نهائى دورى رجال الطائرة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريقا الأهلى و الزمالك للكرة الطائرة لخوض المواجهة الثانية ببلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز، والمحدد لها مساء غد الثلاثاء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

نجح الأهلى فى تحقيق الفوز بالمواجهة الأولى بنتيجة 3-1 فى مواجهة شهدت تفوقا ملحوظا للاعبى الأحمر، خاصة عبد الرحمن الحسينى وأحمد جمال عسران.

س.. وما موعد المباراة والقناة الناقلة؟

ج..تقام المباراة فى العاشرة والنصف مساء اليوم، وتنقل عبر شاشة قناة أون سبورت.

ج..يقام نظام البلاى أوف على مدار يومين، حيث يتأهل إلى النهائى الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال فوز كل فريق بمباراة سيتم اللجوء لمباراة فاصلة.

ج..تقام المباراة الفاصلة، إن وجدت، الأربعاء حال فوز الزمالك فى المواجهة الثانية.

ج..تأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.