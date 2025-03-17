شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

اكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس مصر لموسم "2024-2025، وحجز الزمالك مقعده فى المربع الذهبي لبطولة الكأس بعدما أطاح بسموحة بنتيجة 4-2، كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1.

كما تأهل بيراميدز "حامل اللقب" إلى نصف النهائي بفوز قاتل على إنبي بنتيجة 2-1، كما صعد البنك الأهلي بعد الفوز القاتل على غزل المحلة بنتيجة 1-0.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر

الجمعة 28 مارس الجاري.

9:30 مساء.. الزمالك ضد سيراميكا.

9:30 مساء.. بيراميدز ضد البنك الأهلي.

القناة الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات نصف نهائي كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.