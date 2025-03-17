اخبار الرياضه

الامارات | 750 رياضي يصعدون منصة تتويج "تحدي حفيت"

0 نشر
أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | 750 رياضي يصعدون منصة تتويج "تحدي حفيت" 1/2
  • الامارات | 750 رياضي يصعدون منصة تتويج "تحدي حفيت" 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 750 رياضي يصعدون منصة تتويج "تحدي حفيت" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُسدل الستار مساء الثلاثاء على فعاليات «تحدي حفيت الرياضي» في ساحة مبنى بلدية مدينة العين، وسط أجواء احتفالية، وسيتم خلالها تكريم الرعاة وشركاء النجاح وتتويج 750 رياضياً بإنجازاتهم التي تحققت خلال فترة المنافسات.
وشهد «تحدي حفيت الرياضي» مشاركة قياسية تجاوزت كل التوقعات، حيث تنافس 500 رياضي في 23 مختلفة، شهدت اقامة 750 مباراة أُقيمت على 23 ملعبًا موزعة في أحياء المدينة وميادينها ومرافقها ، وقد تجاوزت قيمة الجوائز حاجز 2.5 مليون درهم، ما يعكس حجم الحدث وأهميته في المشهد الرياضي المحلي والدولي.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا