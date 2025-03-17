الامارات | 750 رياضي يصعدون منصة تتويج "تحدي حفيت"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُسدل الستار مساء الثلاثاء على فعاليات «تحدي حفيت الرياضي» في ساحة مبنى بلدية مدينة العين، وسط أجواء احتفالية، وسيتم خلالها تكريم الرعاة وشركاء النجاح وتتويج 750 رياضياً بإنجازاتهم التي تحققت خلال فترة المنافسات.

وشهد «تحدي حفيت الرياضي» مشاركة قياسية تجاوزت كل التوقعات، حيث تنافس 500 رياضي في 23 رياضة مختلفة، شهدت اقامة 750 مباراة أُقيمت على 23 ملعبًا موزعة في أحياء المدينة وميادينها ومرافقها الرياضية، وقد تجاوزت قيمة الجوائز حاجز 2.5 مليون درهم، ما يعكس حجم الحدث وأهميته في المشهد الرياضي المحلي والدولي.