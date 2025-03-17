شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة ناشئي اليد تعود إلى القاهرة فجر الثلاثاء بعد انتهاء معسكر البرتغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 17 مارس 2025 02:45 م
تعود بعثة منتخب ناشئين كرة اليد إلى القاهرة قادمة من معسكر البرتغال فجر غد، الثلاثاء، بعد خوض 4 وديات، واحدة مع إسبانيا على أرض الأخير وبعدها 3 وديات مع البرتغال على أرضهم أيضا.
وفاز منتخب ناشئي كرة اليد مواليد 2006 على نظيره البرتغالى وديا بنتيجة 33-30 فى المباراة الودية الثالثة التى جمعتهما أمس، الأحد، استعدادًا لخوض بطولة العالم، المقرر تنظيمها فى مصر خلال شهر أغسطس المقبل.
وخسر منتخب ناشئي اليد ودية إسبانيا الأربعاء بنتيجة 36-33 وفاز على البرتغال في الودية الأولي لهما قبل أن يخسر فى الودية الثانية.
وضمت قائمة منتخب الناشئين كلا من: يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود - عمر مصطفي بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.
ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين طارق محروس المدير الفني - مهند السحيلي المدرب العام - محمد سراج مدرب حراس المرمى - مازن محمد المدير الإداري - مصطفى محمد أخصائي العلاج الطبيعي.
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