شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة ناشئي اليد تعود إلى القاهرة فجر الثلاثاء بعد انتهاء معسكر البرتغال والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة منتخب ناشئين كرة اليد إلى القاهرة قادمة من معسكر البرتغال فجر غد، الثلاثاء، بعد خوض 4 وديات، واحدة مع إسبانيا على أرض الأخير وبعدها 3 وديات مع البرتغال على أرضهم أيضا.

وفاز منتخب ناشئي كرة اليد مواليد 2006 على نظيره البرتغالى وديا بنتيجة 33-30 فى المباراة الودية الثالثة التى جمعتهما أمس، الأحد، استعدادًا لخوض بطولة العالم، المقرر تنظيمها فى مصر خلال شهر أغسطس المقبل.

وخسر منتخب ناشئي اليد ودية إسبانيا الأربعاء بنتيجة 36-33 وفاز على البرتغال في الودية الأولي لهما قبل أن يخسر فى الودية الثانية.

وضمت قائمة منتخب الناشئين كلا من: يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود - عمر مصطفي بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين طارق محروس المدير الفني - مهند السحيلي المدرب العام - محمد سراج مدرب حراس المرمى - مازن محمد المدير الإداري - مصطفى محمد أخصائي العلاج الطبيعي.