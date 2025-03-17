شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق النسخة الرابعة بمسماها الجديد.. كأس عاصمة مصر تجذب عشاق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق مساء غد، الثلاثاء، منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر بمسماها الجديد، في نسختها الرابعة، حيث كانت تعرف خلال الثلاث نسخ الماضية ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، وتقام غداً مواجهتان مثيرتان، ويحل بتروجت ضيفاً على سموحة، بينما يتجدد اللقاء بين البنك الأهلي وغزل المحلة.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى:

البطل: 10 ملايين جنيه

الوصيف: 4 ملايين جنيه

الثالث: 2 مليون جنيه

الرابع: 1.5 مليون جنيه

وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة.

وأسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن 4 مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأول: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروج، الجونة

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد ، البنك الأهلي، غزل المحلة

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجش، إنبي، فاركو

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود