شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان يقود الأهلي فى مباراة إنبي بكأس العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

يتولى سامي قمصان المدرب العام للأهلي القيادة الفنية لفريقه في مباراته أمام إنبي الخميس المقبل، فى افتتاح مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر، في ظل غياب مارسيل كولر الذي يقضي إجازة في بلاده وسيعود مساء الخميس لقيادة التدريبات الجماعية من بعد مباراة إنبي.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على المشاركة في كأس عاصمة مصر بمجموعة من اللاعبين البدلاء والناشئين والعائدين من الإصابة، مع إراحة اللاعبين الأساسيين الذين لم يحصلوا على راحة طوال الفترة الماضية.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى استغلال المشاركة في كأس الرابطة في منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء، مثل حمزة علاء ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وعمر الساعي وأحمد رضا وكريم نيدفيد وعمر كمال وكريم الدبيس وسمير محمد، والعائدين من الإصابة مثل علي معلول ويحيى عطية الله وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم.

كما سيمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا بشكل كاف مع الفريق، مثل أشرف بن شرقي وأشرف داري ومصطفى العش وأفشة ومصطفى شوبير وعمرو السولية ومحمد عبد الله.

وينوي الجهاز الفني إراحة مجموعة من اللاعبين الأساسيين، مثل إمام عاشور ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد الشناوي.