شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة السعودي يهنئ أبوريدة بانتخابه بمجلس فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، خطاب تهنئة من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد حصوله على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، وفوزه بمقعد مجلس الاتحاد الدولي، فيفا.

وجاء في خطاب وزير الرياضة السعودي لهاني أبو ريدة: "ببالغ السرور أبعث لكم خالص التهاني القلبية باسمي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الاتحاد العربي بمناسبة انتخابكم عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعلى هذه الثقة التي أولتها لكم الجمعية العمومية بالاتحاد الأفريقي، وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم في مهمتكم نحو تطور كرة القدم الأفريقية، متمنياً لكم كل النجاح والتوفيق.

ونجح أبو ريدة مؤخرًا في الاحتفاظ بمقعده كأقدم أعضاء مجلس الفيفا، بجانب فوزه برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، استكمالا لنجاحات رئيس الاتحاد المصري دوليًا وقاريًا.