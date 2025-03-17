شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. 17 بطولة تزين تاريخ عبد الواحد السيد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبه، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفى الرياضة المصرية التى تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وحكاية اليوم ترصد رقماً مميزاً لعبد الواحد السيد مدير الكرة حالياً بنادي الزمالك، وحارس مرمى القلعة البيضاء السابق، والذي حقق رقماً مميزاً بالتتويج بـ 17 بطولة مع الفريق الأبيض.

ولد عبد الواحد السيد فى الثالث من يونيو لعام 1977 بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، ولكنه نشأ وترعرع بمحافظة جنوب سيناء، حصل علي بكالوريوس تجارة، ونشأ "عبد الواحد" في أسرة رياضية وكان والده حارسا لمرمى فريق طنطا الذى حصل معه على لقب أفضل حارس مرمى بمصر، ما جعله شديد التعلق بكرة القدم منذ طفولته.

بدأ عبد الواحد السيد مسيرته مع كرة القدم فى نادى الزمالك، حيث انضم لفريق الناشئين بالنادي، حتى ظهر مع الفريق الأول فى أواخر عام 1997م كحارس احتياطي لنادر السيد، إلا أن بقاءه على دكه الاحتياطي لم يستمر طويلا إذ أصبح الحارس الأول والأساسي للفريق في الدوري المصري موسم 1998/1999م أمام نادى القناة في 14 أغسطس سنة 1998 في اللقاء الذي انتهى بفوز الأبيض وقدم عبد الواحد السيد مستوى مميزا وحافظ بعدها على مكانه في التشكيل الأساسي للأبيض.

في موسم 2014-2015 رحل عبد الواحد السيد من الزمالك بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية وانضم لفريق مصر المقاصة لمدة 3 مواسم، لكنه خاض موسما واحدا قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.

انضم عبد الواحد السيد لمنتخب مصر في أكثر من مرة وخاض مع الفراعنة أربع دورات من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، أعوام 2002 و 2004 و 2006 و 2010 حصد منهم لقبين وخسر اثنين.

حصد عبد الواحد السيد مع الزمالك 4 ألقاب للدوري وفاز بكأس مصر 5 مرات و حقق 2 كأس سوبر مصري وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة، كما توج بلقب السوبر الإفريقي مرة واحدة و فاز ببطولة الأندية الإفريقية أبطال الكؤوس مرة واحدة و نال لقب الكأس الأفرو- آسيوية مرة واحدة و حقق لقب البطولة العربية مرة واحدة كما فاز بكأس السوبر المصري السعودي مرة واحدة.

وأعلن عبد الواحد السيد اعتزاله في عام 2015 بعدما قضى آخر مواسمه مع فريق مصر المقاصة ليضع حدا لمسيرته المهنية الحافلة بالإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية.