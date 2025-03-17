شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكشف حالة لاعبه المصاب بارتجاج في المخ ويطالب بمحاسبة الحكم والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، تفاصيل حالة علي ياسر لاعب الفريق، الذي تعرض للإصابة بارتجاج في المخ، عقب سقوطه في مباراة فريقه أمام بترول أسيوط بدوري المحترفين.

المقاولون يكشف حالة لاعبه المصاب بارتجاج في المخ

وقال محمد عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن اللاعب غادر المستشفى بعد احتجازه في العناية المركزة لمدة 3 أيام، بعدما شخص الأطباء حالته بالإصابة بارتجاج في المخ مع اضطراب في درجة الوعي وتشنجات عصبية، مضيفًا أن تأخير نقل اللاعب إلى المستشفى كاد أن يهدد حياته.

المقاولون يطالب بمحاسبة الحكم

وشدد عضو مجلس المقاولون العرب على أن اتحاد الكرة يجب أن يحاسب الحكم محمد عادل، بعد تهاونه في مراعاة سلامة اللاعب والتي فوق كل شيء.

وكان نادي المقاولون العرب، أصدر بيانًا رسميًّا يعترض من خلاله على الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق أمام بترول أسيوط بالقسم الثاني.

وجاء بيان المقاولون كالتالي

يعبر نادي المقاولون العرب عن رفضه القاطع للأخطاء التحكيمية وحالة التخبط التي تشهدها المنظومة والتي كادت أن تتسبب في كارثة بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بترول أسيوط في الجولة الرابعة والعشرين من دوري المحترفين والتي أقيمت الأربعاء الماضي.

فوجئ نادي المقاولون العرب بتعيين الحكم المعتزل محمد عادل لإدارة المباراة ولم يثر الفريق أي أزمة احتراما لمنظومة التحكيم ووفقا لسياسته الدائمة بدعم التحكيم المصري رغم الأخطاء الفادحة التي ارتكبها طاقم التحكيم بقرارات عكسية وطرد غير صحيح ولكن كانت الكارثة الكبرى في نهاية المباراة عندما ترك الحكم لاعبنا علي ياسر ساقطا أرضا ومصابا بارتجاج في المخ أثبتته الأشعات والفحوصات بعد المباراة ورفض إيقاف المباراة للاطمئنان على اللاعب أو إسعافه.

المقاولون العرب يطالب بفتح تحقيق شامل في واقعة التحكيم بعد إصابة لاعبه

نادي المقاولون العرب إثر الانتظار للاطمئنان أولا على لاعبنا الذي مكث في الرعاية المركزة لمدة يومين تحت الملاحظة الدقيقة، وخرج يوم السبت فقط ولم نكن نسعى لإثارة الهلع حتى يتمكن من تلقي علاجه في هدوء ولكن لم يعد مسموحا السكوت على ما حدث، خاصة أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على سلامة اللاعبين وكل أفراد المنظومة.

نادي المقاولون العرب يطالب بفتح تحقيق شامل مع طاقم التحكيم بقيادة محمد عادل والإفصاح عن تقرير المراقب لوضع الأمور في نصابها ومعاقبة المخطئ.

النادي لا يتحدث عن طرد أو هدف أو قرار فني ولكن عندما تصل الأخطاء التحكيمية لما هو مهدد لسلامة اللاعبين فلا بد من وقفة قوية وإعلام الرأي العام بنتيجة التحقيقات.

ويطالب النادي اتحاد الكرة باتخاذ الإجراءات اللازمة واعلانها سريعا والتشديد على أهمية التركيز في تعيينات الحكام ومراقبتهم في مرحلة حاسمة في المنافسة بالدوري.