شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز يقود تدريب الزمالك فى غياب بيسيرو والان مع تفاصيل الخبر

يقود أيمن عبد العزيز، المدرب العام لفريق الزمالك ، تدريبات الأبيض اليوم، في إطار الاستعداد لمواجهة الجونة فى كأس عاصمة مصر، في ظل تواجد البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق في البرتغال لتقديم محاضرات فى الرخصة التدريبية برو.

ومن المقرر أن يعود بيسيرو لقيادة تدريب الفريق غدا، الثلاثاء، فور العودة من البرتغال، حيث سافر السبت لإلقاء محاضرات في الدورة التدريبية الخاصة بالرخصة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة في التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

تقام بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا البطولة في النسختين الثانية والثالثة.

