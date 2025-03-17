شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يفتقد خدمات أسامة فيصل والبلعوطي أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

تأكد غياب الثنائي الدولي عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى البنك الأهلي، وأسامة فيصل مهاجم الفريق، عن مواجهات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تنطلق غداً الثلاثاء، وذلك بعد انضمامها إلى معسكر المنتخب الوطني.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، أعلن قائمة تضم 24 لاعبا استعدادا لمعسكر مارس، الذي انطلق أمس، لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي 21 و 25 مارس الجاري فى الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وضمت القائمة ثنائي البنك الأهلي.

ويختتم فريق البنك الأهلي ، بقيادة طارق مصطفى، استعداداته اليوم لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين فى مستهل مشوارهما ببطولة كأس عاصمة مصر، والتي تقام غداً الثلاثاء.

وكان البنك الأهلي تغلب في المباراة الماضية على غزل المحلة بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس مصر.

واستهل البنك الأهلي مشواره في بطولة كأس مصر بالفوز على بترول أسيوط بهدف نظيف، قم فاز على المصري في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيراً فاز على غزل المحلة بهدف نظيف.

وضرب البنك الأهلي موعداً ناريا مع بيراميدز حامل اللقب، في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، حيث يلتقي الفريقان مساء الجمعة الموافق 28 مارس الجاري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما خاض 18 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مثلها.