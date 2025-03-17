شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. أحمد رضا ترعرع فى ناشئي الزمالك والتقطته كشافة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النجوم الذين لعبوا في صفوف الأهلي والزمالك وصنعوا معهما تاريخا كبيرا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذي اختار أن يلعب بقميص قطبي الكرة المصرية معاً، ويخوض تحديا مختلفا من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية في الشارع الرياضي وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدي.

على مدار شهر "رمضان الكريم" نتناول بشكل يومي حكاية نجم كروي، اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدي الذي جعله في مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفي نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.

حكاية اليوم عن أحمد رضا لاعب وسط الأهلي الحالي والزمالك السابق، والذي انضم لصفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الأخير قادما من بتروجت، بعد تألق اللاعب رفقة الفريق البترولي منذ بداية الموسم الجاري، حيث بدأ اللاعب مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالزمالك ولكن قبل تصعيده للفريق الأول تم الاستغناء عنه ليرحل بالمجان وينضم إلى بتروجت فيما بعد.

لعب أحمد رضا مع بتروجت في دوري المحترفين، قبل أن يساهم مع باقي المجموعة بقيادة سيد عيد في الصعود مجددا إلى الدوري الممتاز، وتقديم مستويات طيبة ليلفت نظر مسئولي القلعة الحمراء ويتم التعاقد معه في يناير الماضي.

الأهلي نجح في التعاقد مع أحمد رضا لتدعيم خط وسطه وتعويض رحيل أكرم توفيق الذي رفض تجديد عقده وفضل الانتقال إلى نادي الشمالي القطري، وبدأ المشاركة مع الأهلي أمام فريقه السابق بتروجت، وسجل أول أهدافه بقميص الأهلي في شباك الإسماعيلي.