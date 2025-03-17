شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام إمام عاشور مع الأهلي قبل استبعاده من قائمة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل إمام عاشور، لاعب خط وسط النادى الأهلى، الغياب عن صفوف منتخب مصر في مباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و 25 مارس الجاري فى الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بسبب القرار الفني لحسام حسن مدرب الفراعنة.

ويتصدر إمام عاشور قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف، ويعد الأكثر مساهمة في الأهداف هذا الموسم بإجمالي 13 مساهمة، كما يحتل عاشور صدارة هدافي الأهلي في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 أهداف، منها ثلاثية "هاتريك" فى مرمى استاد أبيدجان الإيفواري، وإضافة لذلك حصل عاشور على جائزة رجل المباراة في الدوري المصري هذا الموسم خلال 5 مباريات.

ويواجه الأهلى نظيره إنبى فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد السلام في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى في تاريخه.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.