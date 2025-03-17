شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال شاقة فى مران المصري استعداداً لمواجهة زد بكأس عاصمة مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

رفع التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني للنادي المصري، الحمل البدني للاعبي الفريق خلال الاستعداد لمواجهة زد المرتقبة بكأس عاصمة مصر.

ويستعد الفريق الأول للنادي المصري لمواجهة زد المرتقبة بالجولة الأولى من كأس عاصمة مصر، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد.

ويعكف الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، على مراجعة المباريات السابقة لفريق زد في الدوري، وآخرها مواجهة غزل المحلة التي انتهت بفوز زد بثلاثة أهداف نظيفة، وذلك لاستكشاف أهم نقاط القوة والضعف لدى زد قبل مواجهة الأربعاء المقبل التي تجمع الفريقين.

وكان أنيس بوجلبان منح لاعبي المصري راحة سلبية ليوم واحد عقب التعادل مع بيراميدز في الدوري، حيث عاد الفريق إلى التدريبات مساء الجمعة الماضية، استعداداً للقاء زد المرتقب بكأس عاصمة مصر.



تقسيمة بين اللاعبين



جانب من التدريبات



مران الحراس