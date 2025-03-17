شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 8 لاعبين عن الأهلي فى أول مران الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الاهلى تدريباته الجماعية باستاد مختار التتش بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون منذ الثلاثاء الماضى عقب أزمة مباراة القمة.

ويعود الاهلى لتدريباته بدون 8 لاعبين، وهم السداسى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية لتواجدهم مع منتخب مصر الذى يستعد لمواجهة إثيوبيا الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم 2026، بجانب الثنائى الفلسطيني وسام أبو على والسلوفينى جراديشار لتواجدهما مع منتخبى بلادهما بسبب الأجندة الدولية.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى المحدد لها التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد السلام في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وضمت قائمة المنتخب 6 لاعبين من الأهلي، وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز على إنبى وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى في تاريخه.