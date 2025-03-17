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ميسي يسجل في فوز إنتر ميامي على أتالانتا يونايتد

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ميسي يسجل في فوز إنتر ميامي على أتالانتا يونايتد

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : كان النجم الأرجنتيني ليونيل على موعد مع الشباك في فوز فريقه إنتر ميامي على مضيفه أتلانتا يونايتد 2 1، ما سمح له بتصدر ترتيب المنطقة الشرقية للدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس).

وفي أول مواجهة بين الفريقين منذ خروج إنتر ميامي من الـ"بلاي أوف" على يد منافسه، أدرك ميسي التعادل للضيوف في الدقيقة 20 بعدما افتك الكرة من البولندي بارتوش سيلش وتلاعب بالإيرلندي ديريك وليامس قبل أن يضعها من فوق الحارس برادلي غوزان.

وبذلك، رد بطل العالم على الهدف الافتتاحي المبكر لأصحاب الأرض والذي سجله العاجي إيمانويل لاتي لاث بكرة رأسية بعد عرضية من الباراغوياني ميغيل ألميرون (11).

وأمام حشد بلغ قرابة 43 الف متفرج في مدرجات "مرسيدس بنز ستاديوم"، كان غوزمان النجم الأبرز في صفوف اتلانتا بعدما تألق في صد محاولات الضيوف، مبقيا فريقه في اللقاء قبل أن ينحني في النهاية أمام البديل الهايتي فافا بيكو الذي خطف هدف الفوز في الدقيقة 89 بعد عرضية من الإسباني جوردي ألبا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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