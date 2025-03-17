شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد جلسة حسم التجديد مع زيزو بعد العودة من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى الزمالك عقد جلسة الحسم مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفرق، للاتفاق على تجديد عقده، والذى ينتهى بنهاية الموسم، بعد العودة من صفوف المنتخب الوطنى.

وانضم زيزو لصفوف الفراعنة استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يضم معسكر منتخب مصر 5 لاعبين من الزمالك وهو أحمد مصطفى زيزو، محمد عواد، ناصر ماهر، حسام عبد المجيد، بالإضافة إلى محمد شحاتة.

ويخوض المنتخب مباراتيه أمام إثيوبيا وسيراليون يومى 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان الزمالك اتفق مع زيزو على عقد جلسة للاتفاق على تجديد العقود وحسم موقفه مع الفريق، سواء بالاستمرار من عدمه.

وتأكدت لجنة التخطيط من عدم توقيع "زيزو" لأي نادٍ آخر خلال الفترة الحالية، مع وجود مفاوضات جادة من العديد من الأندية المصرية والخليجية لضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحاول لجنة التخطيط تحاول الاستعانة ببعض رجال الأعمال الكبار فى لجنة الاستثمار والتنمية من أجل الدخول معهم على خط المفاوضات مع اللاعب، وطمأنته على مستقبله مع الفريق الأبيض، فى الوقت الذى يعانى منه النادى من الأزمات المالية.

