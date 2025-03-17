شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أشرف بن شرقي مع الأهلي قبل مشاركته فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستعد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الاهلى لقيادة المارد الأحمر فى مباريات كأس عاصمة مصر في مركز رأس الحربة، فى ظل عدم وجود مهاجم صريح بصفوف الفريق الأحمر، حيث انضم الثنائي وسام أبو علي وجراديشار إلى منتخبي فلسطين وسلوفينيا للشباب خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

ومن المنتظر أن يعتمد الأهلي على بن شرقي في مركز المهاجم الصريح بمباريات كأس عاصمة مصر لحل أزمة النقص العددي فى مركز رأس الحربة طوال فترة التوقف الدولي.

وانتقل بن شرقي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري.



وخاض بن شرقي مع النادي الأهلي، حتى الآن منذ انضمامه إلى الفريق، ثلاث مباريات، تمكن خلالها من تسجيل هدفين ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

ويواجه الأهلى نظيره إنبى فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد السلام في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر. ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى في تاريخه.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.