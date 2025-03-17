شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفي تترقب اقتحام قائمة الـ"توب 5" فى التصنيف العالمي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تترقب البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي، صاحبة الـ 17 عاماً والمتوجة مؤخراً ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، وحامل لقب بطولة العالم للناشئات، اقتحام قائمة التوب 5 في التصنيف العالمي الجديد، المقرر صدوره اليوم الاثنين، عن رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية.

وتتواجد أمينة عرفي حالياً فى المركز السادس عالمياً، طبقاً للتصنيف الأخير الصادر عن رابطة المحترفين يوم الاثنين الماضي.

وكانت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي، توجت مؤخراً ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة بين 4 إلى 9 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، لتندرج فئة البطولات الفضية.

وفازت أمينة عرفي في المباراة النهائية على اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-8, 11-5.

كما حققت أمينة عرفي وصافة بطولة أستراليا المفتوحة للاسكواش والتى استضافتها أستراليا حتى السادس عشر من مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وخسرت أمينة عرفي في المباراة النهائية أمام أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 4-11, 11-9, 11-1, 11-9.