شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لاعب من الدرجة الثانية لدورى الأضواء.. محمد شوقى من بور فواد للبريميرليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "احلم.. وصدق حلمك" شعار رفعه بعض اللاعبين الذين ينحتون فى الصخر للوصول إلى الأضواء والشهرة التى كانوا يحلمون به، هذا الطريق لم يكن مفروشا بالورود بينما احتاج لجهد وصبر وكفاح لتحقيق هذا الحلم.

يقدم ”الخليج 365” على مدار شهر رمضان الكريم حكايات من الكفاح التى خاضها لاعبو القسم الثانى والثالث والرابع للوصول إلى دورى الأضواء والشهرة.

محمد شوقى



يعد محمد شوقى، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، من اللاعبين الذين غيروا مسيرتهم بشكل كبير بفضل الكفاح والقتال الذى قدموه منذ البداية حتى الوصول لأعلى مستويات الكرة العالمية.



بدأ محمد شوقى مسيرته الكروية فى نادى بورفؤاد أحد أندية القسم الثانى فى ذلك الوقت ليخطف الأضواء خلال مشاركاته مع الفريق، ثم انتقل إلى النادى المصرى لمدة 3 سنوات، ثم انتقل إلى النادى الأهلى، ومنه إلى نادى ميدلسبرة الإنجليزى، قبل أن ينتقل إلى نادى قيصرى سبور التركى، وكان على وشك الانتقال إلى ليرس البلجيكى لكن الصفقة تعطلت، وعاد فى النهاية للمارد الأحمر من جديد وقضى مع الأحمر فترة ثم انتقل إلى النفط العراقى ثم كلنتن الماليزى والمقاولون العرب.

خاض محمد شوقى خلال مسيرته 178 مباراة، أحرز خلالها 16 هدفًا، وتوج ب 9 بطولات متنوعة منها 3 بطولات دورى عام، و3 ألقاب كأس مصر، بالإضافة إلى أنه توج ببطولة دورى أبطال إفريقيا مرتين، ونال برونزية كأس العالم للأندية مع الأهلى.

مسيرته مع المنتخب

وعلى مستوى المنتخب شارك فى 68 مباراة أحرز فيها 15 هدفًا، وحصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين، وأحرز هدف فى مرمى البرازيل فى كأس العالم للقارات 2009، ومع منتخب الشباب حصد المركز الثالث فى بطولة إفريقيا، وحقق المركز الأول مع فى الدورة الدولية بشيلي، ونال لقب أفضل لاعب وسط مدافع "ديفندر" فى كأس العالم للشباب.

الاعتزال والتدريب

بعد الاعتزال عمل فى الجهاز الفنى الأسبق لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، وثم انضم لجهاز شوقى غريب بالمنتخب الأولمبى خلال مشاركته بأولمبياد طوكيو، وأخيرا نائب المدير الرياضي للأهلي.