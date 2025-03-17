شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش ينضم اليوم لمعسكر منتخب مصر استعداداً لمباراة إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم عمر مرموش ، نجم مانشستر سيتى الانجليزى، إلى معسكر منتخب مصر الأول اليوم الاثنين استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .



ويواصل منتخب مصر تدريباته اليوم باستاد القاهرة عقب تناول الإفطار، على أن يخوض مرانه غدا قبل الإفطار والسفر مساء نفس اليوم عقب تناول الإفطار الي المغرب علي متن طائرة خاصة لخوض مباراة إثيوبيا.



وتضم قائمة المنتخب 24 لاعبا هم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، احمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفي محمد، وأسامة فيصل.



ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.



ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.