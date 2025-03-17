شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي فى كأس عاصمة مصر.. البداية أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، على ملعب مختار التتش، استعدادا للمرحلة القادمة، حيث يستعد لخوض مباريات كأس عاصمة مصر، ثم مباراتي الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي المتوج به في آخر نسختين.

ويواجه الأهلى نظيره إنبى فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد السلام في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى في تاريخه.

مواعيد مباريات الاهلى في بطولة كأس عاصمة مصر

الأهلى مع إنبى 9:30 مساء الخميس 20 مارس "استاد السلام"

الأهلى مع طلائع الجيش 9:30 مساء الاثنين 24 مارس "استاد الكلية الحربية"

الأهلى مع فاركو 7 مساء الثلاثاء 16 أبريل "استاد القاهرة الدولى"

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة

ثانيا: المصرى - سيراميكا - زد - البنك الأهلى - غزل المحلة

الثالث: الأهلى - طلائع الجيش - إنبى - فاركو

الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندرى - الإسماعيلى - حرس الحدود

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الاهلى في كأس عاصمة مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.