شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الجيش والزمالك أمام هليوبوليس فى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم، الإثنين، مباريات الجولة الثالثة من إياب الدور الأول لدورى سوبر السلة رجال، بالمباريات التي تقام على ملاعب الأندية.

ويلتقى طلائع الجيش مع الاهلى، الجزيرة مع الاتصالات، الزمالك مع هليوبوليس ، سبورتنج مع الاتحاد السكندرى

ويتصدر الزمالك ترتيب جدول الدورى برصيد 17 نقطة، يليه الاتحاد السكندرى، برصيد 16 نقطة، ثم الاهلى يحل ثالثا بنفس الرصيد، ثم سبورتنج في المركز الرابع 14 نقطة.

يذكر أنه الزمالك يلتقى مع الأهلى يوم الاثنين 24 مارس الجارى، في الجولة الخامسة من البطولة.