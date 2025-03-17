دوري "أن بي أيه": ماجيك يوقف مسلسل انتصارات كافالييرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : أوقف أورلاندو ماجيك مسلسل انتصارات مضيفه كليفلاند كافالييرز، متصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام، بالفوز عليه 108 103 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

ودخل كافالييرز اللقاء على خلفية 16 انتصارا متتاليا في أطول سلسلة في تاريخه، ما جعله مرشحا طبيعيا للخروج منتصرا من مواجهته مع ماجيك الذي يقاتل من أجل نيل مركز مؤهل إلى الملحق "بلاي إن" في المنطقة الشرقية.

لكن بفضل 24 نقطة من باولو بانكيرو و22 من الألماني فرانتس فاغنر، ألحق ماجيك بكافالييرز هزيمته الأولى منذ الرابع من شباط/فبراير، مستفيدا من فشل صاحب الأرض في ترجمة خمس محاولات حصل عليها في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، بينها ثلاث لنجمه دونوفان ميتشل.

وتقدم ماجيك 104 103 بسلة من بانكيرو قبل 45.1 ثانية على النهاية، ثم بعد فشل كافالييرز في محاولة ثلاثية عبر دياندري هانتر، ترجم كنتافيوس كالدويل بوب رميتين حرتين ليوسع الفارق إلى ثلاث نقاط مع بقاء 31 ثانية فقط.

أخفق بعدها ماكس ستراس بفرصة إدراك التعادل بمحاولة من خارج القوس، ثم مني زميله ميتشل بالمصير ذاته نتيجة الدفاع اللصيق الذي فرضه عليه الضيوف خلال محاولتين ثلاثيتين في الثواني الأخيرة، ليتلقى كافالييرز في نهاية المطاف هزيمته الثانية فقط في آخر 22 مباراة والخامسة على أرضه من أصل 30 مباراة والحادية عشرة في 67، وذلك رغم جهود ميتشل (23 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة) وجاريت ألن (20 مع 12 متابعة).

وبهذه الهزيمة، بات كافالييرز متقدما بنصف مباراة فقط على أوكلاهوما سيتي ثاندر في صراعهما على زعامة الترتيب العام، وذلك بعدما حقق الأخير فوزه الثالث تواليا والعاشر في آخر 11 مباراة بتغلبه على مضيفه ميلووكي باكس 121 105 بفضل جهود الكندي شاي غلجيوس ألكسندر الذي سجل 31 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة لصالح متصدر المنطقة الغربية.