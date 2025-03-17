دورة إنديان ويلز: درايبر يتفوق على رونه بسهولة ويحرز لقبه الأول في الماسترز

الرياص - اسماء السيد - انديان ويلز : توج البريطاني جاك درايبر، المصنف 14 عالميا، بلقبه الأول في دورات الماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، بفوزه السهل على الدنماركي هولغر رونه 6 2 و6 2 الأحد في نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية.

وفي أول نهائي على الإطلاق في دورات ماسترز الألف نقطة بين لاعبين مولودين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، سيطر درايبر (23 عاما) تماما على مواجهته مع رونه (21 عاما) المصنف 12 عالميا، حاسما اللقاء في ساعة و9 دقائق فقط بعدما كسر إرسال منافسه أربع مرات من دون يمنح الأخير إي فرصة لانتزاع شوط على إرساله.

وكان نهائي الأحد الأول بين لاعبين خارج نادي العشرة الأوائل في تصنيف المحترفين منذ فوز البريطاني الآخر كاميرون نوري (كان مصنفا 26) على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي (36) عام 2021 في إنديان ويلز بالذات.

كما أنه أول نهائي في إنديان ويلز بين لاعبين يبلغان 23 عاما أو أقل منذ فوز الإسباني رافايل نادال (22) على البريطاني أندي موراي (21) عام 2009.

ونتيجة إحرازه أكبر لقب في مسيرته عن جدارة، لاسيما بعدما أخرج الإسباني كارلوس ألكاراس بطل العاميين الماضيين من نصف النهائي، سيدخل درايبر نادي العشرة الأوائل في تصنيف المحترفين لأول مرة في مسيرته وسيصعد الإثنين من المركز الرابع عشر إلى السابع.

ولم يكن مشوار البريطاني نحو أكبر لقب في مسيرته سهلا على الإطلاق، إذ مرَّ بالأميركيين تايلور فريتس وبن شيلتون قبل تجريد ألكاراس من لقبه ومن ثم الثأر من رونه الذي خرج منتصرا من المواجهة الوحيدة السابقة بين اللاعبين العام الماضي في ربع نهائي دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة.