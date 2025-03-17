شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان يدرس منح الفرصة لبدلاء المصري فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يدرس الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، منح الفرصة للاعبين البدلاء فى بطولة كأس عاصمة مصر حسب ظروف كل مباراة، وذلك للوقوف على مستواهم.

ويستعد المصري لمواجهة زد المرتقبة بالجولة الأولى من كأس عاصمة مصر، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل الموافق التاسع عشر من مارس الجاري باستاد السويس الجديد.

وتأكد غياب الثلاثي الدولي، أحمد عيد وخالد صبحي، والبنيني سامادو أتدجيكو، عن مباراة المصري المقبلة بكأس عاصمة مصر أمام زد، وذلك بسبب استدعاء اللاعبين الثلاثة لمنتخباتهم.

كما تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد البنيني لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء أتدجيكو سامادو لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي للانضمام لمعسكر منتخب بلاده والذي يخوض خلاله مباراتيه بالجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 واللتين تجمعاه بمنتخبي زيمبابوي وجنوب أفريقيا، حيث تقام المباراة الأولى يوم الخميس المقبل الموافق العشرين من مارس الجاري على ستاد موزيس مابيدا بمدينة دربان بجنوب أفريقيا ، فيما تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من مارس أيضا على ستاد فيليكس اوفوي بوانيي بالعاصمة الايفوارية أبيدجان.