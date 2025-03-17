شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يجرى عملية غضروف الركبة بعد تجدد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى أحمد فتوح ، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عملية فى الركبة خلال الأيام المقبلة، بعدما تجددت إصابته في الركبة ما أدى لاستبعاده من تدريبات فريقه الأخيرة، ومواجهة سموحة في ربع نهائي كأس مصر التي حسمها الفارس الأبيض بنتيجة 4 – 2 ليتأهل لمواجهة سيراميكا في نصف النهائي في المباراة المقرر لها يوم 28 مارس الجارى.

ويجرى أحمد فتوح مزيداً من الفحوصات الطبية اللازمة قبل تحديد موعد لإجراء عملية غضروف الركبة، حيث اشتكى اللاعب من "شكة" فى الركبة، وهو ما أدى لاستبعاده من التدريبات والمباريات، ليفضل اللاعب إجراء عملية غضروف الركبة لإنهاء تلك الأزمة بشكل نهائي، على أن يجرى الفحوصات الطبية اللازمة قبل تحديد العملية، خاصة أن هناك مقترحات بخوض برنامج تأهيلى مع عدم إجراء العملية.

فى سياق آخر، اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم جابوني بقيادة تانجي ميبيامي لمباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي فى ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية .

ويضم الطاقم الجابوني تانجي ميبيامي حكما للساحة، ويعاونه كل من بوريس مارليز مساعد أول وجوناثان أهونتو كوفي مساعد ثان و الكاميروني جانوت فرانك بيتو حكما رابعا والجابوني بيير اتشو حكما لتقنية الفيديو والرواندية سليمة موكانسانجا حكم مساعد لتقنية الفيديو والليبي محمد عبدالله مراقبا للحكام.

ومن المقرر إقامة اللقاء الأربعاء 2 أبريل المقبل في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على استاد كيب تاون بجنوب أفريقيا.