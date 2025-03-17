شكرا لقرائتكم خبر عن قطار "قوافل السعادة" فى نسخته الثانية يصل مركز التنمية الشبابية الجزيرة "2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "2" قوافل السعادة في عامها الثاني علي التوالي، والتابعة لمؤسسة حياة كريمة، وتهدف القافلة لدعم الأسر الفلسطينية، وأيضاً الفئات الأكثر احتياجاً.

و تتم الفعاليات بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة بالإضافة إلى صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي. وتضمنت ورش للأطفال للفنون والرسم، وأقيمت أيضاً العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والتي اشتملت على عروض للتنورة والعرائس، وورش حرفية وجلسات متنوعة لتوعية الأمهات نفذت من خلال وزارة الشباب والرياضة والثقافة وصندوق مكافحة الإدمان كما تم عمل مأدبة افطار جماعي لعدد ١٠٠٠ فرد .

من جهته أوضح الدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ورئيس مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "٢" ان استضافة المركز للفاعليات تأتي وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتنويع الأنشطة والخدمات المتعددة لخدمة أعضاء المركز وأبناء المنطقة وهو ما تهدف اليه الوزارة لتحقيق اقصي استفادة للنشء والشباب وملء أوقات فراغهم بهوايات وأنشطة مفيدة .

بينما توجهت بثينة مصطفي نائب رئيس مجلس امناء مؤسسة حياة كريمة بالشكر الي وزير الشباب والرياضة علي استضافتهم للحدث والفاعليات بالمركز مشيرة الي ان "حياة كريمة " تسعي وتواصل دعم الأشقاء بدولة فلسطين سواء عبر المساعدات الإغاثية لقطاع غزة او من خلال اقامة الفاعليات التوعوية والاجتماعية داخل مصر بالتعاون مع الجهات المختلفة لترسيخ قيم التكافل وتعزيز العدالة الاجتماعية .



إفطار حياة كريمة في الجزيرة



الجزيرة 2 تستضيف إفطار في حياة كريمة



بهجة الأطفال



تعاون مؤسسة حياة كريمة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة



فعاليات تعاون مؤسسة حياة كريمة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة



قوافل السعادة



مؤسسة حياة كريمة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة



مؤسسة حياة كريمة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة1



مؤسسة حياة كريمة ووزارة الشباب والرياضة



مؤسسة حياة كريمة ووزارة الشباب ووزارة الثقافة



مؤسسة حياة كريمة ووزارة الشباب



مؤسسة حياة كريمة ووزارتي الشباب والرياضة و الثقافة