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معلومة رياضية لا تفوتك.. ممارسة البادل تحسن من رد الفعل

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معلومة رياضية لا تفوتك.. ممارسة البادل تحسن من رد الفعل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الإثنين، 17 مارس 2025 10:00 ص

عالم ملىء بالمعلومات، سواء علي الصعيد التاريخي للعبات أو فوائد الممارسة، ولأن العقل السليم دائما فى الجسم السليم" مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة يمارسونها دون التعرف علي  فوائد اللعبة، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد ممارسة البالدل التي أثبحت تمارس فى الأندية على نطاق واسع.

فوائد ممارسة البادل:

1- تنسيق ردود الفعل .

2- تعزيز القدرة على تحمل المسئولية .

3- العمل بروح الفريق .

4- تساعد على الإلتزام .

5- تعزيز صحة القلب .

6- الدقة فى الحركات .

7- التعرف على أشخاص جدد .

8- تخفف من التوتر .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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