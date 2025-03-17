شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعتمد على بن شرقي فى رأس الحربة بكأس العاصمة فى غياب وسام وجراديشار والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للأهلي على الاعتماد على المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأحمر في مركز رأس الحربة خلال مباريات كأس عاصمة مصر، فى ظل عدم وجود مهاجم صريح بصفوف الفريق الأحمر، حيث انضم الثنائي وسام أبو علي وجراديشار إلى منتخبي فلسطين وسلوفينيا للشباب خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

ومن المنتظر أن يعتمد الأهلي على بن شرقي في مركز المهاجم الصريح بمباريات كأس عاصمة مصر لحل أزمة النقص العددي فى مركز رأس الحربة طوال فترة التوقف الدولي، على أن يعاونه طاهر محمد طاهر بعد تأكد جاهزيته الفنية والطبية، ومعه سمير محمد المهاجم الصاعد.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس عاصمة مصر 20 مارس الجاري بمواجهة إنبي.