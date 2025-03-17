شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج اليوم الأول فى دور الـ32 بدورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المتحدة للرياضة الفوز على الدستور بخماسية نظيفة ضمن فعاليات دور الـ32 بدورة الشركة المتحدة الرمضانية، وجاءت نتائج مواجهات اليوم في دور الـ 32، كالتالي:

فوز صوت الأمة علي أمن المتحدة: 5-0

فوز المتحدة للرياضة علي الدستور 5-0

فوز القاهرة الإخبارية علي الوثائقية 4-0

فوز إكسترا نيوز علي سي بي سي سفرة 4-1

وانطلقت أول أمس السبت، منافسات الدورة الرمضانية لكرة القدم 2025 التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتستمر حتى الإثنين 24 مارس، في مركز تدريب المنتخبات الوطنية (ملعب الهدف) بمدينة 6 أكتوبر.

وتجمع الدورة الرمضانية فرقا من مختلف الشركات التابعة لـ"المتحدة للخدمات الإعلامية"، لتتسابق في جو من التحدي والتعاون الرياضي.

البطولة تعتبر فرصة فريدة لإبراز المواهب الرياضية والتواصل بين العاملين في هذه الشركات خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى تعزيز روح الفريق الواحد والتعاون.

تتميز الدورة الرمضانية هذا العام بمشاركة فرق متنوعة، وهي تمثل مجموعة من أكبر وأهم الشركات في مجال الإعلام، ويتم تنظيمها فى إطار اهتمام الشركة بالرياضة وتشجيع الأنشطة البدنية بين موظفيها، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين الفرق المختلفة في المجموعة، وستكون حدثًا رياضيًا ثقافيًا يجمع بين العمل والمرح في أجواء شهر رمضان المبارك.