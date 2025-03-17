شكرا لقرائتكم خبر عن سلّي صيامك.. كأس الأمير فيصل بن فهد أول بطولة عربية زملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

يحظى تاريخ نادي الزمالك بالعديد من البطولات العربية والقارية، ويُعد لقب بطولة الأمير فيصل بن فهد أول بطولة عربية فى تاريخ الزمالك.. أقيم نهائي كأس العرب للأندية الأبطال موسم 2003 يوم 20 يوليو باستاد القاهرة الدولي، وجمعت المباراة بين الزمالك والكويت الكويتي، ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز بالمباراة بنتيجة 2-1 ليحقق لقبه الأول والوحيد بكأس العرب للأندية الأبطال.. أحرز هدفي الزمالك أحمد صالح ومحمود محمود بينما سجل لبطل الكويت وقتها البرازيلي أليساندرو أوليفيرا.

تولى الإدارة الفنية للزمالك في المباراة البرتغالي فينجادا والذى خاض اللقاء بتشكيل مكون من عبد الواحد السيد في حراسة المرمي وإبراهيم حسن ومحمد صديق ووائل القباني وبشير التابعي وطارق السيد وأحمد صالح وتامر عبد الحميد وطارق السعيد وحسام حسن وحازم إمام بينما شارك كبدلاء في اللقاء الثلاثي محمود محمود وعبد الحليم علي وسامح يوسف..بدأت البطولة في 6 يوليو واختتمت في 20 يوليو 2003 وقد أقيمت في ستاد القاهرة الدولي في القاهرة حيث فاز نادي الزمالك بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.