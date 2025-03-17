شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد تدريب منتخب مصر فى معسكر مارس استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منتخب مصر الأول أمس، الأحد، معسكره استعداداً لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأدى المنتخب مرانه فى التاسعة مساء أمس واليوم، على أن يحدث تغيير فى اليوم الثالث غدا، حيث يتدرب الفريق قبل الإفطار والسفر للمغرب لمواجهة إثيوبيا مساء يوم 18 مارس.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.



ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

وجاء برنامج منتخب مصر خلال معسكر مارس باستاد القاهرة كالتالي:

• 16 مارس التجمع بعد الإفطار

• 16و 17 مارس تدريب بعد الإفطار

• 18 مارس تدريب قبل الإفطار

• 18 مارس السفر للمغرب بعد الإفطار.