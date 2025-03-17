شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يعالج أخطاء الدفاع والكرات الثابتة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص البرتغالى جوزيه بيسيرو ، المدير الفني لفريق الزمالك ، على معالجة الأخطاء الدفاعية التي يقع فيها لاعبو فريقه، وظهرت بوضوح خلال مواجهة سموحة في بطولة كأس مصر، لاسيما أن المدير الفني اعترف بأن هناك أخطاء دفاعية يجب علاجها في المواجهات المقبلة، وأن يكون الزمالك أكثر تنظيمًا في هذا الشق.

كما اعترف بيسيرو بمعاناة الزمالك دفاعيًا خاصة فى الكرات الثابتة، وأكد المدير الفني أن فريقه استقبل هدفين فى لقاء سموحة من كرات ثابتة، وهو ما أغضبه وسيعمل مع جهازه المعاون على معالجة تلك الثغرة في أسرع وقت.

وكان الجهاز الفني قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس، الأحد، عقب خوض مباراة سموحة في كأس مصر، ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً للقاء الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا.