شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يهزم الاتحاد فى أولى مواجهات بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 10:25 م

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى بتروجت على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 3-0 فى إطار بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز فى تمام العاشرة والنصف مساء، بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.

استطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التتويج مؤخرا بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

تأهل الأهلي إلى النهائي بالفوز على نظيره بتروجت بنتيجة 3-0، بينما تأهل الزمالك بالفوز على سبورتنج بنتيجة 3-0 أيضا.