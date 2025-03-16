شكرا لقرائتكم خبر عن نجومنا مع الفراعنة.. الزمالك ينشر صور خماسى الفريق مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 10:14 م

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك صور لاعبى الفريق ممن تم انضمامهم لصفوف المنتخب، استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشرت صفحة الزمالك صورا كل من: محمد عواد، وحسام عبد المجيد، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، أحمد مصطفى زيزو.

وتم التعليق على الصورة: "من نجومنا في قائمة الفراعنة لمباراتي إثيوبيا وسيراليون بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026