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نجومنا مع الفراعنة.. الزمالك ينشر صور خماسى الفريق مع منتخب مصر

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نجومنا مع الفراعنة.. الزمالك ينشر صور خماسى الفريق مع منتخب مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأحد، 16 مارس 2025 10:14 م

 

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك صور لاعبى الفريق ممن تم انضمامهم لصفوف المنتخب، استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشرت صفحة الزمالك صورا كل من: محمد عواد، وحسام عبد المجيد، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، أحمد مصطفى زيزو.

وتم التعليق على الصورة: "من نجومنا في قائمة الفراعنة لمباراتي إثيوبيا وسيراليون بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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