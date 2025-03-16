شكرا لقرائتكم خبر عن الجندى يتوج بلقب أفضل لاعب فى قوة الاحتمال والعزيمة والإصرار بحفل جوائز "الأنوكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوج أحمد الجندي بطل مصر في الخماسي الحديث وصاحب ذهبية أولمبياد باريس وفضية أولمبياد طوكيو بجائزة أفضل لاعب في قوة الاحتمال والعزيمة والإصرار قي احتفالية الأفضل لـ"أنوكا" على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا".

وتسلم الجندي الجائزة في حفل جوائز الألعاب الأولمبية الأفريقية المقامة على هامش الجمعية العامة الانتخابية للأنوكا في الجزائر، بحضور مصطفى براف رئيس الأنوكا والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية.

وشهد الحفل تكريم البتسواني ليتسيل تيبوجو صاحب ذهبية أولمبياد باريس في سباق 200 متر كأفضل رياضي وتكريم العداءة الكينية فيث كيبيجون صاحبة ذهبية سباق 1500 متر وفضية سباق 5000 متر، كأفضل رياضية.

وتوجت لاعبة الجمباز الجزائرية كيليا نمور صاحبة 18 عاما والمتوجة بذهبية أولمبياد باريس كأول أفريقية وعربية تفوز بميدالية أولمبية في الجمباز كأفضل رياضية واعدة، ومنح الكيني إيمانويل وانيوني صاحب ذهبية سباق 800 متر جائزة أفضل رياضي واعد.

وحصلت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف صاحبة ذهبية أولمبياد باريس والتي أثارت جدلا واسعة بالدورة الأولمبية على جائزة أفضل لاعبة في قوة الاحتمال والعزيمة والإصرار.