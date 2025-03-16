شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يقود سيراميكا للمربع الذهبى بكأس مصر لأول مرة منذ إنشائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، فريقه التأهل لدور نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما في دور ربع نهائي كأس مصر.

رقم فريد



ونجح علي ماهر في قيادة سيراميكا للوصول للمربع الذهبي لبطولة كأس مصر لأول مرة في تاريخ النادي منذ إنشائه منذ 20 عاما، في الوقت الذي ودع نادي المصري البورسعيدي البطولة بعد رحيل علي ماهر وتولي أنيس بوجلبان المسئولية، والذي خسر في دور الـ16 من فريق البنك الأهلي.

وضرب فريق سيراميكا موعدا مع الزمالك في دور نصف النهائي، حيث تأهل الزمالك لهذا الدور بعد الفوز على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام سيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر يوم 28 من الشهر الجارى.