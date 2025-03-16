شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلى فى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز موعدًا مع البنك الأهلى فى نصف نهائى بطولة كأس مصر، بعدما تخطى الفريق السماوى عقبة إنبى، وحقق البنك الأهلى الفوز على المحلة.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلى

تقام مباراة بيراميدز والبنك الأهلى فى نصف نهائى بطولة كأس مصر، فى التاسعة والنصف مساء الجمعة الموافق 28 على استاد الدفاع الجوى.

بيراميدز يخطف فوزا قاتلا على إنبى

حقق بيراميدز فوزا قاتلا على إنبى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدور ربع النهائي لكأس مصر.

تقدم بيراميدز بهدف سجله مصطفى فتحى فى الدقيقة 15 من الشوط الأول، قبل أن يدرك انبى التعادل عن طريق أحمد العجوز فى الدقيقة 53، ونجح أوباما فى تسجيل هدف الفوز فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وينتظر بيراميدز الفائز من البنك الأهلى وغزل المحلة فى نصف النهائى.

البنك الأهلى يهزم المحلة بهدف

حقق فريق البنك الأهلي الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد غزل المحلة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقين إلى شوطين إضافيين لحسم المتأهل إلى نصف نهائي البطولة، والتي حسمها البنك الأهلي في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة وخطف بطاقة الصعود إلى نصف النهائي.

واحتسب الحكم محمد التابعي ركلة جزاء لصالج البنك الأهلي في الدقيقة 117 نتيجة عرقلة ياو أنور من حميدو فتاو، وتم مراجعة اللعبة من قبل غرفة الفار وأكد القرار، وتقدم أسامة فيصل لتسديدها وسجل هدف التقدم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ومنح فريقه بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وصعد البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بعد تخطي غزل المحلة.