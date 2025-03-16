شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس يحدد برنامج منتخب 2008 لأمم أفريقيا بعد ودية تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الفني لمنتخب 2008 بقيادة أحمد الكاس، برنامج المنتخب الأخير استعدادا لأمم أفريقيا بعدودية تنزانيا المقرر لها الثلاثاء المقبل.

ودخل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، معسكره الحالي بعد الاتفاق على وديتين أمام منتخبي ليبيريا وتنزانيا يومي 15 و18 من شهر مارس الجاري، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها المغرب بداية من نهاية الشهر الجاري وحتى 19 إبريل المقبل.

ولعبت المباراة الودية الأولى أمس، ونجح المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عاما، في تحقيق الفوز على منتخب ليبيريا بسداسية مقابل هدفين.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.