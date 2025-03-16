شكرا لقرائتكم خبر عن باملاك تيسيما حكما لمباراة إياب الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي فى إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب من الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا حكماً للساحة ويعاونه البوركينابي سيدو تياما، والجيبوتي ليبان عبد الرازق أحمد، و الإثيوبي تيودروس ميتيكو حكماً رابعاً.

ويتواجد الغاني دانيال لاريا على تقنية الفيديو، ويعاونه الكيني ستيفن إليزار أونيانجو.

واختار "كاف" يوسف أويي من اوغندا مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الإيفواري سونجيفولو يو، والمنسق العام محمد بلال جندوز من الجزائر.

ويستضيف الزمالك نظيره ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب سيقام في الثالثة عصر يوم 2 أبريل المقبل على ستاد كيب تاون بجنوب أفريقيا.