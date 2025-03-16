شكرا لقرائتكم خبر عن خارج الملعب.. سلوى إيهاب تتحدى بتر ساقيها وتصل إلى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات الرياضية وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب الرياضة ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية.

بطلة اليوم فى خارج الملعب هى سلوى إيهاب لاعبة منتخب الباراكانوى والتى شاركت فى بارالمبياد باريس كأول لاعبة مصرية وأفريقية تشارك فى هذه المنافسات الأولمبية.

سلوى إيهاب تبلغ من العمر 20 عاما، تدرس فى كلية الحقوق بجانب ممارسة الرياضة، والمشاركة مع المنتخب.

حياة سلوى تغيرت وهى فى التاسعة من العمر، عندما تعرضت لحادث قطار تسبب فى بتر ساقيها، حيث كانت تعبر سكة القطار، ودخلت فى فقدان الذاكرة لمدة عام.

بدأت الانتقادات والكلام السلبى بأنها لم يعد لها فائدة وأن حياتها أشبه بالعدم، حتى إن إحدى السيدات قالت لوالدتها "سيبيها الموت أحسن لها"، إلا أن والدتها رفضت أن تفقد الأمل، حتى عادت من الغيبوبة، واتجهت لممارسة الرياضة، فشاركت فى اليد والثلاثى والسباحة ومنها الى الكانوى والتى حققت فيها المركز الأول لأول بطولة تشارك بها.

وأكملت سلوى تعليمها حتى وصلت إلى الدراسة بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

شاركت سلوى إيهاب فى أولمبياد باريس كأول لاعبة مصرية وأفريقية تشارك فى الدورات الأولمبية بمنافسات الباراكانوى.