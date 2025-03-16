شكرا لقرائتكم خبر عن محترف وحيد وتصنيف متراجع.. تعرف على منتخب إثيوبيا منافس مصر بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف منتخب مصر مسيرته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 مساء الجمعة المقبل 21 مارس، عندما يحل ضيفاً على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية لمواجهة نظيره الإثيوبي فى الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى التي يتربع فى صدارتها برصيد 10 نقاط.

فرص منتخب مصر فى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله مع غينيا بيساو في الجولة الرابعة تبدو كبيرة جداً، بالنظر لتواضع نتائج المنتخب الشرق أفريقي العريق الذي يتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب هذه المجموعة برصيد 3 نقاط فقط، جمعها من ثلاثة تعادلات أمام سيراليون وغينيا بيساو (0 – 0) فى الجولتين الأولى والثالثة و(1 – 1) أمام جيبوتي في الجولة الرابعة مقابل خسارة واحدة أمام بوركينافاسو (0 – 3) في الجولة الثانية على ملعب أحمد العبدي بمدينة الجديدة المغربية.



المنتخب الإثيوبي الملقب بـ"وعول الواليا" يحتل المركز الـ 44 أفريقياً والـ 146 عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي برصيد 1059.94 نقطة ولم يسبق له التأهل لكأس العالم على الإطلاق لكنه توج بلقب كأس الأمم الأفريقية في النسخة الثالثة على أرضه عام 1962 عندما تفوق على المنتخب الوطني (4 – 2) بعد شوطين إضافيين وعوض خسارته في نهائي النسخة الأولى أمام "الفراعنة" برباعية نظيفة في العاصمة السودانية الخرطوم عام 1957.



فريق المدرب الوطني هايلي جبريمدهين (58 سنة) الذي تولى المهمة في 3 نوفمبر 2023 أخفق أيضاً في التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب بعد أن تذيل المجموعة الثامنة بحصوله على 4 نقاط من فوز وتعادل و4 خسائر لكنه تمكن من الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية متصدر هذه المجموعة (2 – 1) في ختام التصفيات خلال نوفمبر الماضي علماً بأن آخر ظهور له في البطولة كان في نسخة 1982 في ليبيا.

الجهاز الفني للمنتخب الإثيوبي أعلن قائمة مكونة من 24 لاعباً لخوض لقاء منتخب مصر في الجولة الخامسة ومنتخب جيبوتي في الجولة السادسة والذي يقام في المغرب أيضاً ولكن على ملعب بن أحمد العبدي بمدينة الجديدة ’ وقد خلت القائمة تماماً من أي محترف في الدوريات الأوروبية وضمت 23 لاعباً ينشطون في أندية محلية بالإضافة للمهاجم أبوبكر ناصر المحترف في صفوف فريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي وجاءت القائمة على النحو التالي:

- حراسة المرمى: سيد حابتامو (هاوسا كيتيما) أبوبكر نورا (إنشورانس) بينيام جنيتو (ولاية ديتشا)

- خط الدفاع: برهانو بيكيلي (سيداما بونا) أسرات تونجو (دير داوا كينيما) أحمد رشيد (دير داوا كينيما) يارد كاساي (إنشورانس) عبد السلام يوسف (دير داوا كينيما) رامكيل جيمس (بونا أس سي) إمانويل تيرفا (كيدوس جيورجيس) ’ فريزر كاسا (فاسيل كيتيما) أمانويل جيتو (بونا إسي سي) أشاليو تامين (ميشال إس سي).

- خط الوسط: أمانويل يوهانيس (ميشال إس سي) بيركيت وولدي (كيدوس جيورجيس) عبد الكريم ووركو (ميشال إس سي) ووجين جيزاهيجن (إنشورانس) ’ بيروك ماركوس (هاديا حسينة) ’ هابتامو تيكيستي (فاسيل كينيما).

- خط الهجوم: أبوبكر ناصر (سوبر سبورت الجنوب أفريقي) أحمد حسين (أربامينش كيتيما) شيرنت جوجسا (باهردار كيتيما) محمد عبيرة (إنشورانس) بركات ديستا (فاسيل كيتيما).