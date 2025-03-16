بطولة إنكلترا: أرسنال يحسم دربي لندن أمام تشلسي وسقوط جديد لتوتنهام

الرياص - اسماء السيد - لندن : حسم أرسنال دربي لندن بفوزه على ضيفه تشلسي بهدف نظيف الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، مذللا الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 12 نقطة.

وسجل الإسباني ميكل ميرينو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 على استاد الإمارات، مكرسا تفوق فريقه على تشلسي في المواجهات السبع الأخيرة التي لم يخسر فيها محققا خمسة انتصارات.

ورفع الـ"غانرز" رصيدهم إلى 58 نقطة بتحقيقهم الفوز الأول محليا في أربع مباريات.

في المقابل، تلقى تشلسي خسارته الثامنة وتجمد رصيده عند 49 نقطة، مضيعا على نفسه فرصة الابتعاد عن مانشستر سيتي الرابع بأكثر من نقطة، بعد سقوط الأخير في فخ التعادل مع برايتون 2 2 السبت.

ويلعب كلا الفريقين مباراة دربي ثانية في المرحلة المقبلة، إذ يلتقي أرسنال مع فولهام الفائز على توتنهام الذي سيلاقي بدوره تشلسي.

وبادر أرسنال إلى الهجوم من البداية فتصدى حارس المرمى الاسباني لتشلسي روبرت سانشيس بصعوبة لتسديدة البرازيلي غابريال مارتينيلي الذي خاض مباراته الاساسية الاولى منذ عودته من الإصابة (9)، قبل أن تمر تسديدة ديكلان رايس "على الطاير" من داخل المنطقة فوق المرمى (12).

وهدد رايس مجددا مرمى سانشيس لكن هذه المرة من تسديدة بعيدة مرت بجانب القائم (13).

وأثمر ضغط أصحاب الارض هدف التقدم اثر ركلة ركنية نفذها القائد الدولي النروجي مارتن أوديغارد وتابعها ميرينو برأسه في الزاوية البعيدة من المرمى (20).

وسجل أرسنال منذ بداية الموسم الماضي 27 هدفا عبر الركلات الركنية، أكثر من أي فريق آخر في الدوري، وفقا لشبكة "أوبتا" الإحصائية.

وخرج تشلسي عن تحفظه عندما انطلق في هجمة مرتدة قبل أن يسدد الأرجنتيني انتسو فيرنانديس كرة من خارج المنطقة مرت بجوار المرمى (25).

وواصل الـ"بلوز" سعيهم لفرض التعادل وكاد حارس المرمى الاسباني لأرسنال دافيد رايا يرتكب خطأ فادحا عندما سدد مواطنه مارك كوكوريا كرة من داخل المنطقة أساء الإمساك بها، قبل ان تمر تحت قدميه لكن لحسن حظه لم تدخل المرمى (37).

وأبعد حارس تشلسي تسديدة "على الطاير" من ميرينو اثر كرة عرضية من مارتينيلي (60).

وتعرض مارتينيلي الذي خاض آخر ثلاث مباريات بعد غيابه عن أربع بسبب الإصابة، لإصابة جديدة وخرج من الملعب (79).

ولم يبادر أي من الفريقين إلى تشكيل خطورة كبيرة على المرميين في الدقائق الأخيرة.

وازدادت متاعب توتنهام المحلية بتلقيه الخسارة الثانية في ثلاث مباريات (تعادل في واحدة)، وذلك أمام مضيفه وجاره فولهام بهدفين نظيفين في دربي لندني آخر.

وافتتح البديل البرازيلي رودريغو مونيز التسجيل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء (78)، وأضاف البديل الآخر راين سيسينيون الثاني بعد دقيقتين على دخوله بتصويبة جميلة من تمريرة طويلة من الحارس الألماني بيرند لينو (86).

وتوقف رصيد توتنهام الذي تأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بتخطيه ألكمار الهولندي، عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر بعد خسارته الـ14 في الدوري.