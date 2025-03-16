شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أطراف المربع الذهبي لكأس مصر قبل الصراع على لقب 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الزمالك وبيراميدز والبنك الأهلي وسيراميكا لنصف نهائي كأس مصر، بعد مواجهات مثيرة في ربع النهائي. الزمالك خاض مباراة قوية مع سموحة، وبيراميدز واجه إنبي، ولعب سيراميكا ضد الجونة، فيما التقى غزل المحلة مع البنك الأهلي.



واستطاع الزمالك الفوز على سموحة برباعية مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعت بينهما باستاد القاهرة الدولي، ليحصد بطاقة تأهله إلى دور نصف نهائي. كما حسم بيراميدز تأهله إلى دور نصف النهائي بعدما حقق فوزًا مثيرًا على إنبي، بهدفين مقابل هدف، على استاد الدفاع الجوي. وأطاح سيراميكا بالجونة وفاز عليه بنتيجة 3-1، وذلك على أرضية استاد المقاولون العرب. واستطاع البنك الأهلي انتزاع بطاقة تأهله إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد، عقب لجوء الفريقان إلى أشواط إضافية.



وبالنظر إلى تاريخ الفرق الأربعة في البطولة نجد أن البنك الأهلي تأهل للمربع الذهبي لأول مرة في تاريخه هذا الموسم، وهو نفس الحال بالنسبة لسيراميكا الذى تذوق طعم البطولات من خلال كأس الرابطة، لكنه ضرب موعدا في المربع الذهبي لكأس مصر لأول مرة في تاريخه.



أما الزمالك فهو الفريق الذي يحتل وصافة قائمة المتوجين بالبطولة برصيد 28 مرة، وهو القطب الثاني في مصر من حيث المنافسة على الألقاب، وفي القلب منها بطولة كأس مصر التي تعتبر أعرق وأقدم المسابقات المصرية المستمرة منذ عشرينات القرن الماضي.

وفي المقابل فإن بيراميدز الساعي للحفاظ على لقبه في كأس مصر، فقد توج بالبطولة مرة وحيدة، وأصبح النادي رقم 13 الذى يحصد اللقب وسبقه 12 ناديا فقط يتصدرهم الأهلى بـ38 لقبا.