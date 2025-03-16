شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن ، مباراتين أمام إثيوبيا وسيراليون فى الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.