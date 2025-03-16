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ترتيب مجموعة منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2026

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ترتيب مجموعة منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2026

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن ، مباراتين أمام إثيوبيا وسيراليون فى الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

وجاءت ترتيب مجموعة مصر قبل الجولتين الخامسة والسادسة كالتالى:

 

1- منتخب مصر  الأول برصيد 10 نقاط

 

2 - غينيا بيساو   الثانى برصيد 6 نقاط

 

3- بوركينا فاسو  الثالث برصيد 5 نقاط

 

4 - سيراليون   الرابع برصيد 5 نقاط

 

5- إثيوبيا        الخامس برصيد 3 نقاط

 

6- جيبوتى      السادس برصيد نقطة واحدة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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