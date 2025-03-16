شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن ، مباراتين أمام إثيوبيا وسيراليون فى الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.
ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.
وجاءت ترتيب مجموعة مصر قبل الجولتين الخامسة والسادسة كالتالى:
1- منتخب مصر الأول برصيد 10 نقاط
2 - غينيا بيساو الثانى برصيد 6 نقاط
3- بوركينا فاسو الثالث برصيد 5 نقاط
4 - سيراليون الرابع برصيد 5 نقاط
5- إثيوبيا الخامس برصيد 3 نقاط
6- جيبوتى السادس برصيد نقطة واحدة.
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