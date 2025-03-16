شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم.. الننى سجل أول أهدافه بالدورى الإنجليزى فى رمضان أمام نيوكاسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت، حيث تبقى عالقة في أذهانهم حتى بعد الاعتزال.

محمد الننى لاعب الجزيرة الإماراتى حالياً، وأرسنال الإنجليزى سابقا، تمسك بصيام شهر رمضان كاملا أثناء تواجده فى الاحتراف سواء مع بازل أو أرسنال الإنجليزى، ورفض أى محاولات لإقناعه بالإفطار أثناء المباريات.

وتحدث محمد الننى عن الصيام وشهر رمضان قائلا، "بالنسبة لنا، لا يوجد اختلاف كبير، نحن نكون سعداء للغاية بقدومه؛ لأن رمضان يأتى لمدة 30 يومًا فقط كل عام، ولا نفكر كثيرًا فى مقدار الصيام".

وأضاف الننى، "جميع اللاعبين يحتاجون إلى شرب المياه للحفاظ على جسدهم، وبعد الانتهاء من خوض التدريبات نحتاج إلى الطعام، وفى شهر رمضان لا تستطيع القيام بتلك الأمور، ولكن الله يساعدك ويمنحك الهدوء والسلام، ويمنحك حب الآخرين لك".

وتابع الننى، "عندما يصوم بعض اللاعبين يمكنك رؤيتهم يسجلون الأهداف ويقومون بعمل رائع، هذا يخبرنا بأن الصيام ليس سيئًا، إنه فى الواقع شيء جيد وستبلى بلاءً حسنًا وستقدم أداءً رائعًا؛ لأن الله سيساعدك، ولقد سجلت أول أهدافى فى الدورى الإنجليزى وأنا صائم، عندما لعبنا ضد نيوكاسل يونايتد خارج ملعبنا".